Reddito di cittadinanza, 119 richieste bloccate dall’Inps. Manca la documentazione

L’Inps ha bloccato da questo mese 119 redditi di cittadinanza erogati nella nostra provincia su 841 domande presentate finora. Un valore piuttosto alto. Sono circa centomila quelle sospese a livello nazionale su 943 mila domande. La causa è prevalentemente la mancata integrazione delle documentazioni richieste e riguarda soprattutto le prime domande di marzo, in seguito infatti sono stati introdotti nuovi requisiti. C’era tempo fino al 21 ottobre per integrare, chi non l’ha fatto ne paga le conseguenze. E da oggi stesso i datori di lavoro interessati possono segnalare on line sulla piattaforma Anpal i posti vacanti per l’assorbimento dei percettori del reddito resi disponibili per il mercato del lavoro.

