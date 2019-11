Organizzazione del lavoro nei grandi progetti, due giorni di lavori in Cattolica

I megaprogetti sono l’argomento focale di una due giorni organizzata dalla università Cattolica in collaborazione con il Politecnico. SI tratta di alta velocità ferroviaria, linee metropolitane e autostradali. Ma anche di attività legate all’organizzazione di eventi come le Olimpiadi, allo smantellamento di infrastrutture nate per ospitare grandi eventi come l’Expo, o alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Grandi progetti, destinati a lasciare un segno non solo urbanistico ma anche economico e sociale, per i quali gli atenei piacentini hanno organizzato il primo evento del gruppo di ricerca MeRIT. Una due giorni per esplorare con approccio multidisciplinare i Large Engineering Projects.

