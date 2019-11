Le avventure in Formula 1 di Beppe Gabbiani raccontate in un libro

Ex pilota piacentino

E’ stato presentato alla libreria Feltrinelli il volume “Storie di piccoli e grandi eroi 2“, del giornalista Mario Donnini. Insieme a lui, presente l’ex pilota di Formula Uno Beppe Gabbiani, che Donnini ha definito “una sinfonia incompiuta”.

“Sono proprio questi eroi quelli che descrivo nel mio libro – ha poi affermato -, coloro che partono dalla seconda o terza fila e inseguono un sogno per tutta la vita”. Gabbiani ha ricordato la sua carriera: “Ho corso con Villeneuve e Lauda, non ho rimpianti. La Formula Uno oggi? La tecnologia ha cambiato le cose, ma non è più facile. Rimane intatto lo spirito e la voglia di vincere di un tempo”.