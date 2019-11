Sugarpie & The Candyman con Arbore in diretta Rai. “Emozione pazzesca”

Suonare davanti al pubblico dell’aula Paolo VI in Vaticano e a milioni di spettatori sintonizzati su RaiUno. Valore aggiunto della serata condotta da Amadeus, la raccolta benefica per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che ha celebrato i 150 anni dalla nascita.

Insieme a Renzo Arbore, sul palco c’era anche la band piacentina Sugarpie & The Candyman. Il brano eseguito, particolarmente coinvolgente, era “(Non ho voglia di studiar). Mamma mi piace il ritmo”.

“E’ stata un’emozione pazzesca – racconta il chitarrista Renato Podestà -. Renzo Arbore partecipa sempre ad eventi benefici e ieri sera suonare davanti al pubblico e in diretta Rai è stato davvero unico. E poi con un artista come lui non si sa mai cosa può succedere, tra di noi ci scambiavamo occhiate perché non sapevamo realmente quando sarebbe finita la canzone”.

Rientrati alla base, i musicisti resteranno per poco perché a breve ripartiranno per alcune date in Olanda. E come ormai tradizione, stanno per arrivare il brano e il video di Natale.