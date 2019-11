Manodopera specializzata, concluso il corso tornitura

Nei giorni scorsi si è concluso il terzo corso tecnico specialistico di Pminforma, l’ente di formazione di Confapindustria Piacenza, a favore del settore metalmeccanico. Si tratta del corso di tornitura con il metodo CNC FANUC che ha coinvolto 12 disoccupati per complessive 208 ore. L’attività formativa, realizzata in collaborazione con Life In Spa, agenzia per il lavoro interinale, e i consulenti di CML Innovation, Digitalmech e Seco Tools, è stata progettata a seguito della richiesta di diverse aziende del settore metalmeccanico del territorio che sono alla costante ricerca di manodopera specializzata.

Oltre un mese e mezzo di formazione nel quale i partecipanti hanno acquisito le competenze della lettura del disegno tecnico, degli utensili per le lavorazioni, della programmazione del CNC FANUC e la pratica su questa tipologia di tornio. “Si tratta del terzo corso – illustra il direttore di Confapindustria Piacenza Andrea Paparo – che abbiamo organizzato al fine di andare incontro all’impellente necessità delle aziende del settore metalmeccanico di inserire in organico manodopera specializzata. Complessivamente abbiamo formato una quarantina di persone, saldatori, fresatori ed ora tornitori”. “Così come per i corsi di saldatura e di fresatura – continua Paparo – che hanno visto l’inserimento in azienda circa l’80% dei partecipanti, ora anche le aziende metalmeccaniche che eseguono lavorazioni sul tornio hanno la possibilità di valutare nuovi profili che hanno appena ricevuto una base formativa concreta in questo ambito. Il gruppo ha mostrato un ottimo livello di apprendimento e un elevato interesse ad affacciarsi alla professione di tornitore”.

