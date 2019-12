Passerini Landi, l’orario allungato è un successo: diventerà permanente

Sono stati quasi 1.200 in soli 40 giorni coloro che hanno sfruttato l’orario di apertura serale della biblioteca Passerini Landi, che dal 30 settembre chiude alle 21.00 anziché alle 19.00.

Un successo andato oltre le aspettative dell’amministrazione comunale, come spiega l’assessore alla Cultura, Jonathan Papamarenghi: “Ben 1193 utenti – spiega – hanno potuto usufruire di questo servizio non solo per la consultazione, ma anche per il prestito dei libri da portare al proprio domicilio. Sono stati infatti 495 i prestiti erogati dalle 19.00 alle 21.00 in questi primi giorni. La novità per ora è stata introdotta in via sperimentale fino a fine anno, ed il riscontro è tale da motivarne l’introduzione in forma permanente”.

Gli accessi complessivi alla Passerini Landi durante l’anno raggiungono picchi di oltre mille ingressi al giorno. “Sono 150mila i prestiti librari del polo bibliotecario cittadino a cui si aggiungono anche i 12mila download annui. Con l’ampliamento dell’orario – sottolinea ancora Papamarenghi – abbiamo voluto soddisfare una richiesta che da tempo veniva avanzata dagli utenti: la sperimentazione è andata proprio in questa direzione. Inoltre durante l’anno l’impegno dell’Amministrazione è stato indirizzato a recuperare oltre trenta postazioni in più. La nostra è una città sempre più universitaria ed un servizio di questo tipo serve a rispondere anche alle necessità degli studenti che però sono stati affiancati, in queste sere di apertura straordinaria, da utenza di tutti i tipi”.

