I grandi film del mercoledì: “La 25ª ora” con Anthony Quinn e Virna Lisi

Questa sera a “Scarpette rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, andrà in onda “La 25ª ora” di Henri Verneuil, che non ha niente a che fare con il più noto film di Spike Lee del 2002. Interpretato da Anthony Quinn e Virna Lisi, il film è un dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale: quando in Romania cominciano i rastrellamenti degli ebrei da parte dei nazisti, Johann, rumeno non ebreo, viene comunque rinchiuso in un campo di concentramento dal capo della polizia locale. Sarà solo il primo passo di una lunga storia amara e dolorosa. Appuntamento alle 20.15 su Telelibertà, con l’introduzione a cura della giornalista Barbara Belzini.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà