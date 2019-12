Edilizia popolare, pubblicata la graduatoria: 324 ammessi

E’ uscita la graduatoria per ottenere un alloggio di edilizia popolare e vede in lista 194 stranieri e 130 italiani. In tutto siamo a 324 richieste ammesse contro le 483 della penultima graduatoria, dove i cognomi stranieri erano 384 sul totale.

C’è un distacco molto significativo fra le due graduatorie, frutto probabilmente del giro di vite nei criteri del nuovo regolamento approvato a maggio da Palazzo Mercanti ma forse anche la prova che sono state sanate diverse richieste.

Resta comunque alta, e in lieve diminuzione rispetto al passato, la quota di chi ha un cognome chiaramente extra-Ue, facendo la comparazione fra i primi cento assegnatari, persone che hanno più o meno la certezza di ottenere la casa a loro misura, quest’anno gli stranieri sono 55, lo scorso anno erano 66.

