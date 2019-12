I segreti della zucca in cucina, con “Pronto in tavola” su Telelibertà

Cheesecake salata alla zucca. Lasagnette in bianco con zucca e battuto di salvia. Entrecôte di manzo con zucca al rosmarino e chantilly di aglio. Neanche a dirlo, il titolo della nuova puntata di Pronto in Tavola – il format culinario di Telelibertà – è “A tutta zucca”. La trasmissione – in onda stasera alle ore 20.30 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre – vedrà la cuoca piacentina Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni impegnate a svelare i segreti della zucca, fra tipologie in commercio e ipotetici utilizzi ai fornelli. La replica di Pronto in Tavola verrà trasmessa venerdì alle ore 12.30. Il format è realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.

