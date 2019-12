Verso Parma 2020, presentata la roadmap. A Piacenza oltre 50 eventi in un anno

Il numero è impressionante. Più di 500 manifestazioni tra Piacenza Parma e Reggio Emilia nell’area di destinazione turistica Emilia per l’evento Parma capitale italiana della cultura 2020. Un appuntamento al quale Piacenza si presenterà con più di 50 appuntamenti.

Lunedì 9 dicembre i rappresentanti delle tre città si sono incontrati a Palazzo Farnese per coordinare gli eventi sotto la guida di Destinazione Turistica Emilia e tracciare la roadmap degli eventi che caratterizzeranno Parma 2020, un’occasione senza precedenti per raccogliere sempre più più turisti.

In un anno potranno assistere a 85 mostre, 70 performance teatrali, 160 concerti, 25 Festival di arte cultura e 170 rassegne e dibattiti.

CALENDARIO EVENTI