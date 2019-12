Falsi dentisti, 450 segnalazioni in Italia. Zuffi: “Dati allarmanti”

Sono 450 le segnalazioni di situazioni a rischio abusivismo in Italia registrate dall’applicazione “Dentisti in App” in meno di due anni. Sul territorio nazionale sarebbero oltre 15mila i dentisti che esercitano l’attività in modo irregolare. A lanciare l’allarme è il presidente della Commissione Albo odontoiatri di Piacenza, Marco Zuffi che chiede un momento di riflessione per coloro che sanno di affidarsi alle cure di personale non abilitato ma anche per tutti i cittadini perché verifichino effettivamente se chi lavora per la propria salute abbia le carte in regola per farlo.

L’intervento di Marco Zuffi