Letizia Bravi: reduce dalla tournée in Francia con Lilà che ha perso la mamma

L’attrice piacentina Letizia Bravi è appena rientrata in Italia dopo aver affrontato una tournée nel sud della Francia con lo spettacolo “Moi et rien”, portato in scena da Teatro Gioco Vita per la regia e le scene di Fabrizio Montecchi.

Letizia si è misurata con un’esperienza completamente nuova alle prese con il teatro delle ombre e con una lingua, il francese, da imparare in due settimane. “E’ stato straordinario – spiega l’attrice – e credo che sia uno spettacolo molto importante per i bambini”. Lilà, la protagonista, ha infatti perso la mamma e vive con il papà affranto dal lutto. Per affrontare questa tragedia si inventa un amico immaginario: Niente. Assieme a Niente la piccola passa le sue giornate a fare niente. Ma Niente, al contrario di lei, è sempre di buonumore e risponde alla sua profonda indolenza con delicata e costruttiva positività.

In scena con Letizia Bravi l’attore Tiziano Ferrari. Nella troupe anche il tecnico Alberto Marvisi. L’intervista integrale all’attrice piacentina va in onda su Telelibertà stasera, 10 dicembre, alle 21.