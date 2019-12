I film del mercoledì: alle 20.15 “Due sotto il divano” con Walter Matthau

Tornano i film del mercoledì su Telelibertà: alle 20.15 andrà in onda “Due sotto il divano”, interpretato dalla travolgente coppia Walter Matthau e Glenda Jackson.

Max Kendings (Walter Matthau) è un ex agente della Cia, allontanato dai servizi segreti dopo aver lasciato libero un colonnello dei servizi segreti russi. Per ritorsione, l’uomo fa trapelare di voler scrivere un libro nel quale svelerà tutti i segreti dei quali è a conoscenza, finendo per ritrovarsi tra due fuochi: il KGB che vuole arruolarlo e i suoi vecchi colleghi della Cia che vogliono ucciderlo.

