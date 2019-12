“La versione di Barbie”: Alessandra Faiella ospite di Pulcheria

Alle 18.30 in Fondazione

E’ in programma oggi, giovedì 12 dicembre, alle 18.30, l’ultimo appuntamento dell’edizione 2019 di Pulcheria. In attesa di recuperare, nel 2020, l’incontro con Rita Dalla Chiesa, ospite di oggi alla Fondazione di Piacenza e Vigevano sarà Alessandra Faiella. La scrittrice porterà in scena “La versione di Barbie”, monologo comico ad alto contenuto satirico tratto dall’omonimo libro della stessa Faiella. Al termine della rappresentazione, le verrà conferito il premio “Oltre Pulcheria”.

La locandina dell’evento