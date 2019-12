Claudio Vela e il libro su Cogni questa sera ad Art Show

Questa sera la trasmissione Artshow, condotta dalla giornalista Patrizia Soffientini, ospita Claudio Vela, docente universitario e curatore con Stefano Pareti, Gianfranco Asveri, Gianfranco Negri del volume “Poesie prima di Poesia”, che raccoglie scritti editi e non del poeta piacentino Ferdinando Cogni a cento anni dalla nascita, formidabile cantore di una piccola città – Piacenza – nei suoi versi in piacentino e in italiano.

Appuntamento alle 21.00 su Telelibertà, repliche mercoledì alle 9.10 e alle 17.30.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà