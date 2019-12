“Il traditore” di Marco Bellocchio fuori dalla corsa ai premi Oscar

Per pochi voti “Il traditore” del regista piacentino Marco Bellocchio non è rientrato nella lista finale delle pellicole candidate all’Oscar tra i film stranieri.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i film ammessi nelle nove categorie in gara. Non c’era “Il traditore” dedicato alla storia del boss mafioso Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino.

La cerimonia di premiazione è in programma il 9 febbraio.

