Lancio del tocco alla Cattolica per 49 laureati al Double Degree

Tradizionale lancio del tocco alla cerimonia di laurea alla Università Cattolica di Piacenza per 49 laureandi del Double Degree di Economia, che hanno ricevuto il diploma di laurea triennale per la conclusione del proprio percorso di studi, del quale due anni svolti in Italia e uni all’estero. Ora, per loro, manca un solo anno, sempre oltreconfine, per completare la seconda laurea.

Un percorso di studi impegnativo, anche in considerazione dei timori iniziali che i ragazzi anno affrontato, e superato, nel periodo all’estero. Tra i laureati anche 8 piacentini che, indossata la toga blu e il tocco, sono stati proclamati dottori in Economia aziendale, percorso Management internazionale dalla commissione di docenti e dalla preside di facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara.