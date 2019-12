Spazio Rosso Tiziano: per i trenta anni antologia con oltre 70 opere

Trenta anni fa prendeva forma un sogno: nasceva la galleria “Spazio Rosso Tiziano” in via Taverna, 41 a Piacenza, grazie a Maurizio Sesenna che ha recuperato la chiesa medievale dove in tre decenni si sono alternate oltre 260 mostre. Per celebrare questo importante traguardo è stata realizzata un’antologica con 70 opere di diversi artisti.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà