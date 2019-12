“Anche le aziende del consorzio presenti a Cibus 2020”. Export in crescita

Importanti piani di espansione per quando riguarda il capitolo export, con particolare attenzione a Usa e Giapponese, ma soprattutto grandi novità in vista del prossimo anno, come la partecipazione (con un largo numero di aziende piacentine associate) a Cibus 2020, l’evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano.

E’ tempo di bilanci e pianificazioni per il Consorzio Piacenza Alimentare che, in occasione del tradizionale brindisi d’auguri, andato in scena in piazza Cavalli, ha snocciolato con il presidente Emanuele Pisaroni qualche dato relativo al 2019.

