In via Balsamo il villaggio di Babbo Natale tra musica, luci e allegria

Babbo Natale abita in via Balsamo a Piacenza. Musica, luci, elfi e renne popolano il giardino di un’abitazione cittadina, nei pressi di via Borghetto, che sembra un villaggio natalizio in piena regola. Non a caso, molti bambini del vicinato imbucano le letterine a Babbo Natale in questo magico angolo di città, così come tante scolaresche si fermano qui a fare merenda e ad assaporare lo spirito del Natale. Il merito va alla famiglia Cappellini: papà Massimiliano e mamma Alessia, insieme ai figli Edoardo (6 anni) e Gregorio (2 anni), ogni anno impugnano trapani, cacciaviti, chiodi e lampadine per costruire il loro piccolo villaggio. Stavolta, hanno introdotto due novità: una maxi slitta di legno e il recinto con una renna illuminata.

Nuove idee per l’anno prossimo? Un albero gigante a forma di cono e i personaggi animati che bevono e mangiano sotto al portico del giardino.