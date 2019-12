“Si Fa”: il progetto per esprimersi con le note di Ausl e Accademia della Musica

Un progetto speciale per ragazzi speciali. Negli ultimi mesi l’Ausl e l’Accademia della musica di Piacenza hanno messo a punto un percorso sperimentale rivolto a un piccolo gruppo di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, per permettere loro non solo di esprimersi attraverso la musica (il linguaggio universale per antonomasia) ma anche di aprire la strada a nuove forme di comunicazione. Un percorso, che proseguirà anche nei prossimi mesi, dal nome “Si Fa”.

