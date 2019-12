Disegno, pittura e mosaici: Alessandra e Michela curano con l’arte

Prendersi cura di se attraverso l’arte con la finalità di favorire il benessere personale e sociale: le giovani piacentine Alessandra Passera e Michela Perini sono arteterapiste. Il loro percorso è iniziato all’Accademia di Brera a Milano con la specializzazione in “Teoria e pratica della terapeutica artistica”, un corso di studi che coniuga all’arte materie quali psicologia e neuropsichiatria ed è poi proseguito in varie realtà piacentine con cui oggi collaborano.

Disegno, creta, pittura, grafica e mosaici: l’attività delle arteterapiste supporta le persone in situazioni di disagio ma è dedicata anche a bambini e anziani normodotati.

