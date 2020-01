Saldi, l’attesa è finita. Oggi a Piacenza scattano gli sconti invernali

In Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia i saldi sono iniziati ieri, venerdì 3 gennaio, mentre nelle altre Regioni i consumatori hanno dovuto attendere qualche ora in più. A Piacenza gli attesi sconti iniziano oggi. In tanti si riverseranno nei negozi del centro a caccia del capo o dell’accessorio desiderato il cui acquisto è stato rimandato in attesa dei ribassi.

Secondo il Codacons gli italiani spenderanno in media a testa 145 euro con una flessione del 10% e solo quattro su dieci faranno acquisti. Se in passato i saldi riguardavano prevalentemente abbigliamento e calzature, oggi interessano tutto il commercio e gli acquisti si fanno anche online.

Le associazioni dei consumatori ricordano alcuni consigli per gli acquisti. Il cartellino deve indicare il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione e il nuovo prezzo scontato. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme In questo caso scatta l’obbligo della riparazione, sostituzione o rimborso. E’ consigliato anche diffidare di ribassi esagerati, controllare sempre le etichette e conservare lo scontrino.

I saldi proseguiranno fino al 3 marzo.