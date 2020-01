Ad Artshow, Giorgio Milani per il debutto di Spazio XNL

Piacenza 2020 è già qui. L’anno della cultura debutta con un contenitore di grande qualità, Spazio XNL, già palazzo ex Enel di via Santa Franca, di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano che, dopo averlo acquistato in passato, lo ha oggi completamente ristrutturato. A parlare di questa rinascita stasera ad Artshow (ore 21, repliche domani alle 9.10 e alle 17.30) nello Spazio Luzzati è l’artista Giorgio Milani, consigliere della Fondazione, in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini. Spazio XNL sarà la casa dell’arte contemporanea, ospiterà sperimentazioni nel campo dei linguaggi visivi, musicali, teatrali. Incuneato tra il Conservatorio Nicolini, la Galleria Ricci Oddi, la Filodrammatica e a pochi passi dal Municipale, Spazio XNL diventa parte integrante della cittadella dell’arte piacentina.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà