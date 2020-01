Tutti i colori del cavolo nelle ricette di “Pronto in tavola”

Viola, bianco, verde, rosso e nero: le varietà di cavolo spaziano di colore in sapore, di ricetta in cottura. E la prossima puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà, svelerà tre ricette semplici e gustose per sfruttare le differenti tipologie di questo ortaggio.

Questa sera, giovedì 9 gennaio, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, alle ore 20.30 i telespettatori potranno scoprire le tecniche di preparazione di tre piatti: fagottini di sfoglia con cavolo cappuccio verde, viola, gamberi e limone; crema di broccoli con gnocchi di semolino; calamari ripieni di cavolfiore con salsa di pomodoro e peperone. Il titolo della puntata – condito con una punta d’ironia – sarà “E ora sono cavoli”.

A illustrare l’argomento saranno la cuoca Debora Saccardi e la giovane conduttrice Laura Fregoni, focalizzandosi in particolare sulle potenzialità di questi ortaggi invernali ricchi di vitamine (coltivati per lo più in Italia, ma non solo).

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30 e domenica alle 18.50.