Ad Artshow l’arte di Bertucci e un’immersione nell’ex chiesa del Carmine

La riscoperta del pittore piacentino Giacomo Bertucci (1903-1982), un evento immersivo all’interno dell’ex chiesa del Carmine e uno sguardo alla storia farnesiana sono i temi di cui parlerà stasera Valeria Poli a Telelibertà nel corso della trasmissione Artshow (ore 21, repliche domani alle 9.10 e alle 17.30).

L’architetto e ricercatrice ha firmato numerosi testi sulla storia locale, come i volumi dedicati a Gazzola, a Vigolzone, a Castelvetro, alla storia di Piacenza con le architetture religiose scomparse e al sistema fortificato della città. Nella mezz’ora di Artshow, dialogando con Patrizia Soffientini, Poli aprirà una finestra sulla mostra che lei stessa ha curato, in corso a Palazzo Galli, dedicata a Bertucci, allievo di Ghittoni e vicino in alcuni lavori alla sensibilità di De Pisis. E’ un’occasione per alzare un velo sulla scuola d’arte piacentina, le botteghe e l’Istituto Gazzola. In particolare, Poli, fornisce anticipazioni sulla mostra immersiva che si terrà al Carmine questa primavera. Con proiezioni di straordinarie immagini della città, grazie all’alta definizione curata da Marco Stucchi e con sorprese che trasformeranno la navata centrale dell’ex chiesa in uno spazio virtuale di grande suggestione.