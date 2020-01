I sex toys di Lelo a Pitti Uomo, la piacentina Carini: “Infrangere un tabù”

Ha suscitato grande curiosità l’esordio dei sex toys nel mondo del fashion. Gli oggetti di design prodotti dall’azienda svedese Lelo hanno avuto una vetrina d’eccezione: la fiera internazionale Pitti Uomo a Firenze. Responsabile vendite dell’azienda svedese è la piacentina Manuela Carini.

“I sex toys di Lelo – spiega la piacentina – uniscono l’estetica all’high tech, affinché nessuno debba vergognarsi di appoggiarli sulla scrivania o sulla mensola di casa, con il preciso scopo di infrangere consuetudini e tabù”.

Anche la stampa nazionale si è interessata a questa novità e Manuela Carini – promotrice dell’ingresso di Lelo nel salone fiorentino – è stata ospite della trasmissione “La Zanzara” su Radio 24.

“I vibratori in mostra accanto ai consueti accessori griffati e ai capi d’abbigliamento – ha commentato la piacentina – non hanno sollevato commenti negativi, anzi abbiamo registrato un gran interesse per i nostri prodotti di design”.