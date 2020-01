Il ministro De Micheli: “Incentivi alle famiglie per attrezzature sportive”

Incentivi alle famiglie che vogliano acquistare attrezzatura sportiva. E’ la novità del programma di Stefano Bonaccini illustrata dal ministro alle infrastrutture Paola de Micheli, che ha incontrato i referenti del mondo dello sport piacentino al Kzero di via Radini Tedeschi.

“Tanto ha già fatto questa Regione per il finanziamento di opere di ristrutturazione e riqualificazione di impianti sportivi – ha spiegato De Micheli, così come per l’organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi”. Ma lo sport non è solo campioni e medaglie e allora da adesso occorre un passo in più per rendere lo sport accessibile a tutte le famiglie, affinché bambine e bambini possano realizzare il proprio sogno”.

Dalla Regione all’attività di Governo, De Micheli ha poi aggiunto: “Ci saranno nuovi investimenti nelle infrastrutture, a partire dalle piste ciclabili e dai fondi per il recupero delle aree periferiche per attività sportive e culturali. Ma valutiamo anche una riforma radicale dell’assetto organizzativo del Coni”.