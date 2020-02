Ex caserma Dal Verme, unanimità sull’uso temporaneo del parcheggio

“Destinare temporaneamente a parcheggio pubblico lo spazio di via Benedettine davanti all’ex caserma Dal Verme”: la richiesta è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Piacenza nella seduta del 3 febbraio. In passato l’idea era stata avanzata dai consiglieri Lorella Cappucciati della Lega e Mauro Saccardi del Gruppo misto, ieri è arrivato l’emendamento al Dup da parte dei consiglieri del Pd. A richiedere l’unità di intenti è stato il sindaco Patrizia Barbieri. L’assessore Erika Opizzi aveva spiegato che il Demanio, proprietario dell’area, ha intenzione di proporre una nuova asta per la riqualificazione dell’immobile e dello spazio adiacente. La prima asta era andata deserta.

