Sara, ballerina e scrittrice insegna italiano a lady Di Caprio e al marito di Ferro

Da Castel San Giovanni a Los Angeles passando per Shanghai, Seul e Las Vegas. In California brilla una stella piacentina: è la ballerina, attrice e scrittrice Sara Zanelletti che, dalla provincia di Piacenza è partita tanti anni fa e ha girato il mondo, trascorrendo parte della sua vita sul palco come ballerina professionista. Ha lavorato per il Cirque du Soleil, partecipando a grandi produzioni sia in Italia che all’estero. Poi è approdata a Los Angeles dove vive attualmente e, oltre a recitare, insegna italiano alle celebrità. Tra i suoi clienti figurano, tra gli altri, Camila Morrone, 22enne modella argentina fidanzata di Leonardo di Caprio, l’attrice inglese Kate Beckinsale e il marito di Tiziano Ferro, Victor Allen (è stata al loro matrimonio).

Ora Sara si è cimentata con un’altra sua grande passione: la scrittura. Uscirà ad aprile il suo primo romanzo “Oltreoceano”, edito da Adiaphora. Un libro con spunti autobiografici che, prendendo spunto dalla propria incredibile esperienza nel mondo della danza e dello spettacolo, racconta la stravagante storia di Giulia, giovane donna dalle grandi potenzialità e forza d’animo ma bloccata, senza punti di riferimento, in anni di precarietà sempre più soffocanti.