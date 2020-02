Il carnevale di “Pronto in tavola”: sprelle, sgonfiotti fritti e tortelli dolci

Non solo coriandoli e stelle filanti. Il carnevale si festeggia anche sui fornelli. I dolci tipici della ricorrenza delle maschere sono numerosi. Pronto in Tavola, il format culinario di Telelibertà, approfondirà tre ricette immancabili in ogni casa: stasera, alle ore 20.30, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre verranno illustrate le preparazioni di sprelle, sgonfiotti fritti e tortelli dolci con confettura di susine. La puntata verrà condotta dalla chef Debora Saccardi insieme a Laura Fregoni, che daranno così un tocco di bontà alla festa più divertente dell’anno, ricca di storia, rituali e ovviamente maschere variopinte.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su Pronto in Tavola, format realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.