Fondazione Teatri di Piacenza dispone in via precauzionale la chiusura del Teatro Municipale

Si comunica che, per ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna relativa al Coronavirus, tutte le attività della Fondazione Teatri di Piacenza (Teatro Municipale, Sala dei Teatini, Teatro dei Filodrammatici, Teatro San Matteo) sono sospese in via precauzionale dalla giornata odierna fino a domenica 1 marzo 2020.

In particolare, sono sospese le recite dell’opera “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti, in programma venerdì 28 febbraio alle 20.30 e domenica 1 marzo alle 15.30, e l’anteprima aperta alle scuole in programma mercoledì 26 febbraio alle 15.30. Si comunica inoltre che il servizio di biglietteria effettuerà chiusura al pubblico. Seguiranno ulteriori comunicazioni relative alle procedure per chi vorrà comunque richiedere il rimborso dei biglietti.