Slitta al 4 marzo l’insediamento del nuovo consiglio regionale

E’ stata revocata la seduta d’insediamento del nuovo consiglio regionale dell’Emilia Romagna, prevista originariamente per il 28 febbraio, e riconvocata mercoledì 4 marzo alle 10.00 con lo stesso ordine del giorno: l’elezione del presidente e dell’Ufficio di presidenza.

La decisione è stata assunta dalla presidente uscente del Parlamento regionale, Simonetta Saliera, in ottemperanza dell’ordinanza emanata il 23 febbraio dal ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus.

L’ordinanza, infatti, dispone “straordinarie misure per il contenimento adeguato e il contrasto all’evolversi della situazione epidemiologica” fino al 1° marzo, giorno in cui, in assenza di ulteriori misure urgenti e straordinarie, cessa di ogni efficacia.