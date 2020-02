Consiglio regionale: seduta d’insediamento venerdì 28 a porte chiuse

La seduta d’insediamento dell’assemblea legislativa regionale, che inaugurerà l’undicesima legislatura, è in programma venerdì 28 febbraio alle ore 10. L’ufficio stampa della Regione fa sapere che per ragioni di sicurezza, dopo un approfondimento dell’ordinanza ministeriale emanata per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus, l’elezione del presidente e dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa si svolgeranno a porte chiuse, senza pubblico e giornalisti.

