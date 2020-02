Il film del mercoledì: stasera il western “Sfida infernale” di John Ford

Questa sera alle 20.15 “Scarpette rosse”, il contenitore settimanale di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone “Sfida infernale” di John Ford, del 1946, un capolavoro del genere western, e uno dei film migliori del regista. Ford racconta una storia leggendaria, quella di Wyatt Earp e del suo grande amico Doc Holliday, qui interpretati rispettivamente da Henry Fonda e da Victor Mature. Earp, sconvolto per la morte di uno dei fratelli per mano della banda Clanton, diventa sceriffo della città e attende l’occasione giusta per la vendetta, che troverà nella mitica sfida a Tombstone, all’O.K. Corral, un episodio che è stato messo in scena molte volte al cinema.

