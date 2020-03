La rinascita della Galleria Ricci Oddi raccontata questa sera ad Artshow

La Galleria Ricci Oddi sarà protagonista della puntata di Artshow, la rubrica culturale del martedì, che va in onda stasera su Telelibertà (ore 21, con repliche domani alle 9.10 e alle 17.30). La giornalista Patrizia Soffientini ne parla con il presidente Massimo Ferrari, architetto, insegnante al Politecnico di Milano e da un mandato al vertice del consiglio di amministrazione della Galleria in rappresentanza del Comune di Piacenza. I temi affrontati sono numerosi, anzitutto la nuova stagione espositiva in corso grazie alla mostra “La Rivoluzione Siamo Noi”. L’istituzione di via San Siro ha stretto una forte alleanza con XNL Piacenza contemporanea e ospita la sezione dedicata a spazi di monocromia, “la sfida del colore assoluto”. Un mix di opere di grandi autori dei nostri giorni in dialogo con i maestri storici della Galleria. Ferrari ha poi raccontato i progetti su altri fronti e dà alcune anticipazioni su come si intende valorizzare “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. Artshow viene trasmessa da Spazio Luzzati, il poetico museo visivo delle ombre di Lele Luzzati, affidato a Diego Maj.

