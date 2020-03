Nuovo appello del sindaco ai cittadini: “Consapevolezza e responsabilità”

Sale a 222 il numero di casi di positività al Coronovirus a Piacenza e sono 447 quelli registrati in totale tra città e provincia. Il sindaco Patrizia Barbieri, al lavoro da casa da mercoledì 4 quando ha annunciato di aver contratto il virus, ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina Facebook nella serata di sabato 7 marzo nel quale ringrazia tutti gli operatori sanitari per “gli sforzi immani”.

Il primo cittadino inoltre rivolge un pensiero a tutte le persone in isolamento domiciliare precauzionale chiedendo di far sentire loro amicizia e vicinanza in modo virtuale e un altro pensiero è andato alle persone che non possono assistere i loro cari ricoverati in ospedale. Patrizia Barbieri invita a pensare a loro quando “ci si lamenta perché non possiamo andare a feste ed eventi perché le misure di contenimento paiono eccessive”. Per evitare altro dolore è necessario contenere il contagio, sottolinea il sindaco che invita nuovamente la cittadinanza ad agire con consapevolezza e responsabilità pensando alle persone più fragili.