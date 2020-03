Appello unitario di partiti e liste civiche: “Uscire solo in caso di necessità”

E’ una voce unanime quella dei partiti e delle liste civiche di Piacenza e provincia che hanno divulgato una nota congiunta in merito all’emergenza coronavirus.

“La situazione che abbiamo di fronte, con l’esponenziale diffusione del coronavirus, suggerisce a tutti grande senso di responsabilità. Anche sul nostro territorio le nostre strutture sanitarie sono oltremodo impiegate e il personale medico. e non, sopporta carichi di lavoro al limite delle umane possibilità. Per queste ragioni la collaborazione di tutti diventa indispensabile: se si chiede di stare in casa ed uscire solo in caso di necessità lo si fa per tutti e per la salute di tutti. La politica, senza distinzioni, lancia questo appello nell’interesse e a tutela dei piacentini tutti: salvo situazioni indispensabili le persone stiano in casa, in particolare le quelle anziane e fragili”.