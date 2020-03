Musica per Artshow: il Conservatorio Nicolini visto da Walter Casali

Artshow non si ferma e stasera propone una figura di spicco della cultura piacentina. Walter Casali, direttore del Conservatorio Giuseppe Nicolini, è protagonista della puntata che andrà in onda su Telelibertà (ore 21.00, in replica domani alle 9.10 e alle 17.30). Casali, che ricopre il ruolo dallo scorso novembre, racconta i progetti che metterà in campo per valorizzare l’istituzione piacentina: lo sforzo per riuscire ad ottenere il liceo musicale che possa saldare la frattura fra la formazione musicale delle scuole medie e quella di eccellenza dell’accademica del Conservatorio parificata alla laurea.

Ma sono tanti i temi che tocca Casali, per esempio il desiderio di avere un’orchestra del Nicolini e di poter avviare delle iniziative musicali per l’estate. Intanto a partire dal prossimo anno scolastico, Casali avvierà dei corsi per una cinquantina di studenti delle Superiori proprio per cominciare a saldare la formazione musicale. Questo e tanto altro emerge dalla chiacchierata di Casali con la giornalista Patrizia Soffientini. Artshow è la rubrica culturale di Telelibertà, viene registrata a Spazio Luzzati e nasce da un’idea di Nicoletta Bracchi, con la regia di Giuseppe Piva e l’assistenza tecnica di Davide Franchini e Matteo Capra.