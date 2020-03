Teatro Trieste 34, la stagione prosegue sui social. Tre puntate a settimana

Per superare il disagio legato alla sospensione della stagione teatrale 2019 – 2020 del Teatro Trieste 34, la direzione artistica del teatro e tutti i suoi operatori hanno deciso di continuare la stagione andando on line. Il Teatro Trieste 34 sarà in formato social, sulla pagina Facebook del Teatro Trieste 34, sito www.trieste34.com, canale Instagram Teatro Trieste 34, canale Youtube del Teatro Trieste 34.

Questa settimana la programmazione on line prevede un nuovo format, “A Teatro dopo il Coronavirus – 4 minuti con ….“. Filippo Arcelloni, Direttore Artistico del Teatro Trieste 34, realizzerà delle brevi interviste con operatori teatrali, esperti di marketing e comunicazione, artisti, psicologi, sul presente della situazione teatrale in Italia e in previsione di una riapertura degli spazi teatrali e delle attività culturali sul suo futuro.

Saranno tre le puntate programmate per ogni settimana il martedì, giovedì, venerdì.

Il mercoledì e giovedì ritornano i brevi post video della Scuola di Teatro Città di Piacenza e della Scuola di Cinema Città di Piacenza.

Per chi non ha account Facebook e Instagram, si potranno prendere visione dei video sul canale Youtube Teatro Trieste 34 e sul sito www.trieste34.com

