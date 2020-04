Ansia e stress: l’Ausl di Piacenza attiva i colloqui telefonici con gli psicologi

Il periodo prolungato di isolamento dalla vita sociale, di lontananza dalla sede di lavoro, di convivenza con la famiglia senza momenti per sé, o all’opposto di isolamento in solitudine, possono mettere a dura prova la positività e la pazienza. A ciò si aggiunge un mix di ansia e preoccupazione di fronte a un nemico invisibile, il Covid-19. Anche l’Ausl di Piacenza, perciò, ha attivato un’equipe psicologica per l’emergenza, disponibile al numero di telefono 349.7217345 tutti i giorni dalle ore 13 alle 17.

“L’assenza di contatto umano, il cambiamento delle proprie abitudini o anche solo l’impossibilità di godere dell’aria aperta possono avere ripercussioni negative nel lungo periodo e nell’immediato – sottolineano la vicepresidente regionale con delega alle disuguaglianze Elly Schlein e l’assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini -. I problemi psicologici non affliggono soltanto chi resta in casa, ma anche chi ogni giorno deve lasciarla per recarsi sul posto di lavoro e restarci anche più a lungo dei normali turni: medici, infermieri e tutto il personale sociosanitario stanno compiendo sforzi enormi e sono sottoposti a livelli di stress straordinari”.