Il grande cuore del calcio dilettanti piacentino: “Raccolti quasi 20mila euro”

Sta riscuotendo un enorme successo, preparandosi a sfondare il tetto dei 20mila euro, la raccolta fondi organizzata dai mister Massimo Mazza e Alberto Sgorbati, e che coinvolge il mondo del calcio dilettantistico piacentino e non solo. Una cifra, messa insieme in poco più di una settimana attraverso ad un gruppo Watsup creato dai due allenatori, che servirà ad acquistare tre ecografi portatili da collocare sulle ambulanze, strumenti che permetteranno ai medici di stabilire in tempi record se un paziente è affetto da Coronavirus ancor prima di portarlo in ospedale.

