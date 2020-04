Barbieri: “Stiamo lavorando alla ripartenza. Agevolazioni sulle tasse”

Un piano territoriale per dare aiuto immediato e concreto alle aziende, alle attività commerciali e a chi ha subito i maggiori danni: è quanto sta preparando il Comune di Piacenza e ad annunciarlo, nel consueto post serale pubblicato su Facebook, è stato il sindaco Patrizia Barbieri che ha parlato della necessità di preparare con anticipo la “fase 2” per rimettere in moto l’economia. “Stiamo lavorando – per esempio – per offrire agevolazioni fiscali anche sulle imposte comunali, o per sostenere chi verrà penalizzato dalle misure di distanziamento sociale che certamente saranno previste nella “fase 2”, per esempio intervenendo sul costo e sull’estensione del plateatico”.

Ecco il post pubblicato dal sindaco Patrizia Barbieri su Facebook martedì 14 aprile