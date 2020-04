Raccolta fondi per gli ospedali e generi alimentari per chi è in difficoltà

Proseguirà fino al 30 aprile la campagna di raccolta fondi “Unisciti a noi” lanciata da Conad Centro Nord a favore di 50 ospedali tra i quali quelli piacentini impegnati nella lotta al Coronavirus.

I soci imprenditori contribuiranno con una quota prefissata; i dipendenti della sede e dei punti vendita, come già accaduto in occasione di altri eventi straordinari (ad esempio il terremoto del 2012), potranno devolvere le proprie ore di lavoro. I clienti, alle casse, potranno unirsi alla donazione Conad con una doppia possibilità: donare punti (a partire da un minimo di 100 punti o multipli da convertire in denaro: 100 punti =1 euro) o denaro (a partire da 1 euro o multipli) in modo che tutti, sia i possessori di carte Conad che non, abbiano la possibilità “unirsi” e donare.

Conad si è attivata anche affinché tutti i punti vendita Conad della città potessero garantire la spesa gratuita a domicilio a chi non era nelle condizioni di poter uscire: alle persone affette da Coronavirus o in isolamento domiciliare fiduciario, agli anziani soli e ai cittadini con disabilità che non possono contare sul supporto di familiari o conoscenti. Questo è stato possibile grazie all’adesione al servizio Pronto Spesa Comune coordinato dal Comune di Piacenza e al supporto di volontari Emergency e Croce Rossa.

Per prenotare occorre contattare telefonicamente lo 0523-492737, cui rispondono gli operatori comunali, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Dal 9 aprile ha preso il via la campagna promossa dal Comune “La solidarietà va spesa” a cui hanno aderito tutti i punti vendita Conad della città, la nuova raccolta di donazioni di generi alimentari a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. Su tutti i nostri punti vendita sarà esposta la locandina che ricorda quali prodotti possono essere più utili: alimenti per l’infanzia, riso, pasta, olio d’oliva, biscotti, legumi, sughi e pomodori pelati, tonno in scatola, zucchero, caffè, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa.

Conad Centro Nord per gli Ospedali e la città