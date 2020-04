Bonaccini: “Acceleriamo la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza”

“Il questa provincia la gran parte dei sindaci è di centrodestra – ha esordito il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte in prefettura a Piacenza – eppure lavoriamo ogni giorno insieme senza alcun problema, per fare il punto su investimenti oggi e domani”. Sulla uscita di Piacenza dalle restrizioni il 4 maggio Bonaccini non si è sbilanciato: “Molto probabile, lo vedremo nelle prossime ore insieme ai sindaci piacentini. Piacenza è l’unico capoluogo della regione che vedrà un nuovo ospedale no covid: si dovranno accelerare tempi di costruzione perché il nuovo ospedale sia già adeguato a future pandemie o epidemia gravi”. “Abbiamo chiesto al ministero della difesa di verificare se l’ex ospedale militare possa essere concesso al Comune di Piacenza. Noi della Regione siamo pronti a fare un grande investimento perché in quel luogo ci siano servizi socio assistenziale per Piacenza. Il governo si sta interessando”.

“Entro poche settimane la Regione presenterà un piano straordinario investimenti dedicato a Piacenza perché ha subito il lockdown peggiore insieme a Rimini”.