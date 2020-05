Nel salone del Gotico, distanziati e con la mascherina: ecco la Fase-2 del Comune di Piacenza

Si è aperta con la trattazione di un argomento fondamentale per il futuro di Piacenza, ossia la variante al Psc per l’area di fronte al carcere delle Novate su cui sarà costruito il nuovo ospedale, la Fase-2 del Comune di Piacenza. La Commissione numero 2, infatti, ha inaugurato le sedute che si terranno, anche per il Consiglio comunale, nel Salone d’onore di Palazzo Gotico. Seggiole distanti tra loto (grazie anche all’ampio spazio), consiglieri dotati di mascherina e guanti, microfono a distanza: tutte misure di sicurezza imposte dall’emergenza Coronavirus. Presente anche il sindaco Patrizia Barbieri.

Chi non potrà o non vorrà essere presente fisicamente avrà comunque la possibilità di collegarsi in videoconferenza.

