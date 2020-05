Torna il mercato contadino. Il Comune consegna mascherine agli ambulanti

I sapori del nostro territorio si sono risvegliati nei chiostri del Duomo. Stamattina – 8 maggio – è ripartito il mercato contadino di Piacenza, con tutte le precauzioni imposte dalle norme anti-Coronavirus: mascherine, guanti monouso, transenne, ingressi contingentati e distanziamento sociale di almeno un metro. Gli ambulanti presenti – una quindicina in totale – non vedevano l’ora di tornare in piazza (seppur in una location diversa da quella tradizionale di piazza Duomo): “Avevamo voglia di tornare a contatto con la clientela, dopo due mesi di stop forzato che ha comportato ripercussioni pesanti”, ha commentato un operatore. “E poi come faceva la gente senza i prodotti della terra a chilometro zero?”, ha esclamato un altro venditore. Con dalle prime ore del mattino, diversi piacentini hanno raggiunto gli stand agricoli per acquistare verdura, frutta, formaggi, salumi, miele e confetture.

In occasione della ripresa del mercato contadino (promosso dalle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Cia), l’assessore alla protezione civile Paolo Mancioppi ha consegnato confezioni di cinquanta mascherine protettive ad ogni ambulante.