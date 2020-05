Nuovo ospedale, la variante al Psc approda in consiglio comunale. Raccolte 700 firme per dire no e valorizzare la medicina del territorio

Dopo il via libera della Commissione consiliare 2, oggi, 11 maggio, la variante al Psc per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza è approdata in consiglio comunale. Anche questo incontro è stato organizzato, per motivi di sicurezza legati all’emergenza Coronavirus , all’interno di Palazzo Gotico dove, l’ampio spazio del salone, consente il distanziamento sociale. In commissione l’ok alla variante per l’area della Farnesiana, di fronte al carcere delle Novate,da 160mila metri quadrati, ha visto compatta la maggioranza: unico contrario Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune). Massimo Trespidi (Liberi), Andrea Pugni (Movimento 5 Stelle), Roberto Colla (Piacenza Oltre) e Gianluca Bariola (Piacenza del futuro) non avevano partecipato alla votazione, mentre Christian Fiazza (Partito democratico) si era astenuto. Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha ricordato che occorre accelerare i tempi sulla realizzazione della nuova struttura che sarà adattata ai nuovi parametri imposti dalla pandemia che, nella nostra provincia, ha picchiato duro. La nostra città sarà la prima ad avere il primo ospedale post Covid a livello europeo. Non tutti però sono d’accordo sulla costruzione del nuovo ospedale. In Comune sono già state consegnate 700 firme di cittadini che chiedono una valorizzazione della medicina del territorio anziché la realizzazione del nosocomio.

