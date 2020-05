Bonaccini: “Con bar e negozi sicuri ed epidemia in calo da lunedÃ¬ 18 si potrÃ  riaprire”

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna nonché presidente della Conferenza delle Regioni, ha annunciato che dal 18 maggio sarà dato il via libera per il commercio al dettaglio, per bar e ristoranti, estetisti, parrucchieri e tatuatori. Riapriranno, dunque, anche quelle attività che inizialmente avrebbero dovuto farlo solo dal primo giugno. Le Regioni hanno infatti incassato dal Governo la facoltà di stabilire in autonomia le riapertura.

“Si entra ora – ha proseguito Bonaccini – in una fase di ripartenza differenziata in base alle caratteristiche territoriali e ai dati epidemiologici di ogni singola zona con l’esercizio pieno dell’autonomia regionale. È quanto avevamo sollecitato, e apprezziamo lo sforzo e l’impegno del presidente del Consiglio. Attendiamo ora le linee guida nazionali e i protocolli nel più breve tempo possibile”.

Le aperture potranno avvenire a due condizioni: che l’epidemia prosegua anche nei prossimi giorni il suo arretramento e che i commercianti allestiscano i propri negozi all’insegna della massima sicurezza. Resta comunque in capo al governo la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus. Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni singola attività.

Piacenza è stata una delle città più oppresse dall’epidemia di Coronavirus, con oltre novecento morti (stando ai dati ufficiali). E’ per questo che la posizione del sindaco Patrizia Barbieri resta ancora attendista: “Dipenderà dall’andamento epidemiologico e se chi aprirà potrà farlo attenendosi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza”.

