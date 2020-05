Fondazione Teatri, richiesta rimborsi in voucher entro il 27 maggio

L’emergenza sanitaria ha fermato anche gli spettacoli teatrali, e la Fondazione Teatri di Piacenza sta lavorando per riprogrammare la maggior parte degli eventi che sono stati sospesi dal 26 febbraio scorso. Per gli spettacoli annullati o in attesa di riprogrammazione, le disposizioni del governo prevedono il solo rimborso tramite voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. La data termine per la richiesta del voucher è il 27 maggio 2020.

Dopo tale data gli attuali biglietti e abbonamenti non convertiti in voucher non potranno essere rimborsati e non avranno validità anche nel caso della ripresa successiva dei medesimi spettacoli. La Fondazione Teatri ha reso note le modalità di richiesta del rimborso.

Abbonamenti

Gli abbonati potranno richiedere il rimborso degli spettacoli non goduti entro e non oltre il 27 maggio 2020 (salvo eventuali proroghe consentite dai successivi decreti governativi). Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un unico voucher pari al valore dei ratei degli spettacoli non goduti, che potrà essere utilizzato entro un anno dalla sua emissione per tutti gli spettacoli organizzati dalla stessa Fondazione.

Biglietti

Gli spettatori in possesso di biglietto per gli spettacoli precedentemente indicati dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre il 27 maggio 2020 (salvo eventuali proroghe consentite dai successivi decreti governativi). Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un voucher pari al valore del biglietto e che potrà essere utilizzato entro un anno dalla sua emissione per tutti gli spettacoli organizzati dalla stessa Fondazione.

Si invita in ogni caso il gentile pubblico a conservare il proprio abbonamento o il proprio biglietto anche dopo la richiesta di voucher, poiché necessario a completare la procedura di rimborso, come richiesto dalle autorità.

La Biglietteria del Teatro Municipale, fino a nuove indicazioni, rimane chiusa al pubblico. Le richieste di rimborso dovranno essere inviate, entro il 27 maggio 2020, esclusivamente tramite email all’indirizzo [email protected], a cui sarà necessario allegare la scansione o la foto del biglietto o dell’abbonamento.

Il personale della Biglietteria sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie a partire da giovedì 14 maggio, telefonando al n. 0523 492251 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Per tutti gli aggiornamenti s’invita il gentile pubblico a seguire il sito internet www.teatripiacenza.it e le pagine social del Teatro Municipale di Piacenza.



CAMPAGNA #iorinuncioalrimborso

La richiesta di rimborso non è l’unica possibilità. C’è anche l’opportunità di aderire alla campagna nazionale #iorinuncioalrimborso, un gesto di generosità e sostegno al Teatro. In questo caso, chi rinuncia al rimborso non dovrà fare nulla: scaduti i termini per la richiesta, il valore del biglietto o del rateo dell’abbonamento saranno automaticamente devoluti alla Fondazione Teatri Piacenza.

SPETTACOLI ANNULLATI O IN ATTESA DI RIPROGRAMMAZIONE

Di seguito l’elenco degli spettacoli annullati o in attesa di riprogrammazione per cui chiedere il rimborso tramite voucher:

STAGIONE LIRICA

– Lucrezia Borgia (26, 28 febbraio e 1 marzo 2020) è in attesa di riprogrammazione

– Turandot (20, 22 marzo 2020) è in attesa di riprogrammazione

– Pelléas et Mélisande (17, 19 aprile 2020) è in attesa di riprogrammazion

STAGIONE CONCERTISTICA

– Filarmonica Arturo Toscanini / Daniele Gatti (7 marzo 2020) è annullato

– Orchestra della Svizzera Italiana / Markus Poschner (27 marzo 2020) è annullato

– Requiem di Mozart (9 aprile 2020) è in attesa di riprogrammazione

STAGIONE DANZA

– Giselle/Balletto Yacobson (15 marzo 2020) è in attesa di riprogrammazione

– Tango de Buenos Aires/Compania Herrera (5 aprile 2020) è in attesa di riprogrammazione

– Felliniana/Compagnia Artemis Danza (10 maggio) è in attesa di riprogrammazione